2023 Ralli Şampiyonu Haskasap -Mulla ikilisi

Necati KÜLAHLILAR
2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 7. yarışı olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisini kazanan Enver Haskasap- Halil Mulla ikilisi 2023 sezonunun şampiyonu oldular.
Cumartesi günü başlayan Kuzey Kıbrıs Rallisi dünde devam etti ve tüm yarışların sonunda Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi hem Kuzey Kıbrıs Ralli Birinciliğini hem de bu sezonun bitmesine 1 yarış kala şampiyon oldu.
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