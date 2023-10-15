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2023 Ralli Şampiyonu Haskasap -Mulla ikilisi

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2023 Ralli Şampiyonu Haskasap -Mulla ikilisi
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Necati KÜLAHLILAR
2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 7. yarışı olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisini kazanan Enver Haskasap- Halil Mulla ikilisi 2023 sezonunun şampiyonu  oldular.

Cumartesi günü başlayan Kuzey Kıbrıs Rallisi dünde devam etti ve tüm yarışların sonunda Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi hem Kuzey Kıbrıs Ralli Birinciliğini hem de bu sezonun bitmesine 1 yarış kala şampiyon oldu.
 
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