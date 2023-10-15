Dumlupınar, Şeytan’ın bacağını kırdı

Dumlupınar, Mesarya karşısında ilk resmi galibiyetini Evren Bahtıkara’nın teknik direktörlüğünde alıp, puan kayıpsız ilerleyişini sürdürdü. Mesarya ise zorlu deplasmandan puan çıkaramayarak 3 puanda kaldı

Mağusa Dr. Fazıl Küçük StadıEmre Öztaşlı, Şahin Coşkun, Yusufcan DönderTürkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Berke, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet Altın, Cedric, Mehmet Erol, KadirErcan, Mustafa Yaşınses, Okan, Tacettin, Emrecan, Mert Ateş, Abdullah, Lukman, Juan Felipe, Mehmetali, Yusuf Altıner65.Dk Adjessa, Dk.87 Berk (Dumlupınar) 90+4 Yusuf(Mesarya)Süper Ligin 4. Haftasında Dumlupınar, Mesarya’yı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda konuk etti.Dumlupınar, geriye kalan haftalara oranla daha düşük tempoda oynarken, Mesarya da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Saha içerisine giren bir köpeği bir süre durmasına neden olduğu maçın ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı.Ikinci devreye Dumlupınar, daha etkili başlarken, golcüsü Adjessa ile 65’te 1 – 0 öne geçti. Maç uzun süre bu skorla devam ederken, Mesarya’nın 87’de bulduğu gol off side gerekçesiyle iptal edildi.90+3’te Berk Güçlücan takımını rahatlatan golü atarken, 2 – 0’ın santrasında 90+4’te Yusuf skoru belirledi. 2 – 1AKSA Süper Lig Puan Tablosu