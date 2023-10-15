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Dumlupınar, Şeytan’ın bacağını kırdı

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Dumlupınar, Mesarya karşısında ilk resmi galibiyetini Evren Bahtıkara’nın teknik direktörlüğünde alıp, puan kayıpsız ilerleyişini sürdürdü. Mesarya ise zorlu deplasmandan puan çıkaramayarak 3 puanda kaldı

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Dumlupınar, Şeytan’ın bacağını kırdı
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Stadyum: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Şahin Coşkun, Yusufcan Dönder
Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Berke, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet Altın, Cedric, Mehmet Erol, Kadir
Mesarya: Ercan, Mustafa Yaşınses, Okan, Tacettin, Emrecan, Mert Ateş, Abdullah, Lukman, Juan Felipe, Mehmetali, Yusuf Altıner
Goller: 65.Dk Adjessa, Dk.87 Berk (Dumlupınar) 90+4 Yusuf(Mesarya)
 
Süper Ligin 4. Haftasında Dumlupınar, Mesarya’yı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda konuk etti.
Dumlupınar, geriye kalan haftalara oranla daha düşük tempoda oynarken, Mesarya da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Saha içerisine giren bir köpeği bir süre durmasına neden olduğu maçın ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı.
Ikinci devreye Dumlupınar, daha etkili başlarken, golcüsü Adjessa ile 65’te 1 – 0 öne geçti. Maç uzun süre bu skorla devam ederken, Mesarya’nın 87’de bulduğu gol off side gerekçesiyle iptal edildi.
90+3’te Berk Güçlücan takımını rahatlatan golü atarken, 2 – 0’ın santrasında 90+4’te Yusuf skoru belirledi. 2 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 4 4 0 0 18 3 15 12
2. Cihangir GSK 4 4 0 0 11 4 7 12
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 4 4 0 0 9 3 6 12
4. Doğan Türk Birliği 4 2 1 1 11 6 5 7
5. Göçmenköy İYSK 4 2 1 1 11 6 5 7
6. Lefke TSK 4 2 1 1 4 3 1 7
7. Yenicami AK 4 2 1 1 10 11 -1 7
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 3 2 0 1 7 6 1 6
9. Çetinkaya TSK 4 2 0 2 7 10 -3 6
10. Miracle Karşıyaka ASK 4 1 2 1 6 3 3 5
11. Alsancak Yeşilova SK 3 1 0 2 4 5 -1 3
12. Mesarya SK 4 1 0 3 3 6 -3 3
13. Türk Ocağı Limasol 4 0 2 2 1 6 -5 2
14. Yeniboğaziçi DSK 4 0 0 4 6 13 -7 0
15. Küçük Kaymaklı TSK 4 0 0 4 5 14 -9 0
16. Pera L. Gençler Birliği SK 4 0 0 4 3 17 -14 0
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