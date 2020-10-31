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Zirveye Denner tırmandı

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Şampiyonun belirlendiği Tırmanma Şampiyonasının son yarışı Boğaz-St Hilarion yolunda yapılırken, yarışı Deniz Denner kazandı

Zirveye Denner tırmandı
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen, Avenue Dereboyu KKTC Tırmanma Şampiyonası son yarışı Boğaz-St Hilarion yolunda gerçekleştirildi.
Pandemi nedeni ile tüm sporculara ve görevlilere PCR testi yapılırken, yarışta seyirci alanları da oluşturulmadı. Deniz Denner’in birinci olduğu yarışın ikincisi Doğa Koyuncu, üçüncüsü Fikri Macila oldu.
Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasına 1.2 Katsayı ile puan veren yarış, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da 0.5 katsayı ile puan verdi.
 
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