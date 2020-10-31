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Leziz yemekleriyle fark yaratıyor

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Yıllardır Türkiye’de sürdürdüğü kalitesini Girne’ye taşıyan Mersinli Ciğerci Oktay Usta, damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez adresi olmayı başardı ve Kıbrıs halkının takdirini kazandı

Leziz yemekleriyle fark yaratıyor
Girne’nin gözde restoranı Mersinli Ciğerci Oktay Usta, hizmete açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Lezzetli yemekleri, kusursuz hizmeti, şık konsepti ve nezih ortamıyla beğeni toplayan mekan, damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez adresi olmayı başardı.
Mekanda usta şeflerin ellerinden hazırlanan eşsiz kebaplar, herkesi hayran bırakıyor. Zengin menüsüyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkaran Mersinli Ciğerci Oktay Usta, farkını bu yönden de ortaya koyuyor.
Mekanın başarılı müdürü Deniz Döndü Akur ise Mersinli Ciğerci Oktay Usta’nın kusursuz hizmet sağlamasında büyük rol oynuyor.
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