Yetkili’nin ilk testi,Volkswagen sayfasında

On binlerce takipçisi bulunan Volkswagen Motorsport resmi twitter sayfası, Cahit Yetkili’nin, Polo GTI R5 ile yaptığı ilk test sürüşünün paylaşımını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Volkswagen Motorsporresmi twitter sayfası, Cahit Yetkili’nin, Polo GTI R5 ile Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak olması paylaşımından sonra bu kez de Cahit Yetkili’nin, Polo GTI R5 ile yaptığı test sürüşünün de paylaşımını yaptı.

On binlerce takipçisi bulunan Volkswagen Motorsport resmi twitter sayfası, “Cahit Yetkili’nin, Polo GTI R5 ile yaptığı ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. “Chassis 51 (Şasi 51)” Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak ilk Polo GTI R5 olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Volkswagen Motorsport paylaşımına Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yöneticisi CanbenÖzpaşa’yı da etiketledi.

Harun Çakır’ın co – pilotluğunda, MacilaRally Team (MRT) adına Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak Cahit Yetkili’nin, Polo GTI R5 ile şampiyonluğu kovalayacak.

