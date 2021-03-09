Mevlit: Sözümüzün arkasındayız

KKTC Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, yaptığı paylaşımla seçim vaatlerinden olan kadın basketbolunun, adanın bir numaralı kadın sporu olacağı sözünü yineledi.

Orhun Mevlit, yaptığı paylaşımda “Sözümüzün arkasındayız, inanıyoruz yapacağız.” ifadelerini kullandı.Orhun Mevlit’in paylaşımına yorum yapan kadın basketbolcular ise Orhun Mevlit’e destek verdiler.

