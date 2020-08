Slalomun zirvesinde Austin Mini var

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği klasik otomobil faaliyet sezonunda, Yaz organizasyonlarının sonuncusunu slalom yarışı ile tamamlarken birincilik Austin Mini aracıyla Hüseyin Gümüşok’un oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) klasik otomobil faaliyet sezonunda, Yaz orgaizasyonlarının sonuncusunu slalom yarışı ile tamamladı.

CemsaKarting Tesisleri’nde yapılan yarışa 130 klasik araç kayıt yaptırdı, 30’dan fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise kayıtların kapanmasından sonra alana gelerek sadece sergiye katıldı. Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve DJDinc’in müzik setleriyle başlayan yarışın startını KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ve Cyprus Wireless Solutions LTD Direktörü Erhan Erkut verdi.

Yarış Direktörü İsmet Tufan’ın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergilediler. Yarışta 12 genç hakem görev alırken, piste gelen binden fazla izleyici de final yarışını takip etti.

“Genel Klasman” dışında sekiz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldılar. Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü araçların nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. İmal yılı 1990’a kadar olan klasik araçlar bu yıl “Genel Klasman” kategorisinde yer alarak heyecanı bir kat daha artırdı.

Zekai&Zekai ZES Solutions LTD’in katılan ve izleyen herkese maske ve Oza Kahvelerinin geceye özel hazırlayıp hediye ettiği yaka rozetleri beğeni kazandı. Zorlu yarışı 1969 model Austin Mini aracıyla Hüseyin Gümüşok kazanarak yılın son slalom şampiyonu olarak podyumda zirvede yer aldı. İkincilik 1990 model Mercedes Benz 190 aracıyla Mustafa Beyaz’ın, üçüncülük1989 model Mazda EunosMiata aracıyla Ali Tahsin Güran’ın oldu. “E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Halit Kılıç, “G Kategorisi”nde Erdoğan Aşık, “Kadınlar Kategorisi”nde Özlem Kıraç, “Turing Kategorisi”ndeKıyal Selviler, “H Kategorisi”nde Ali Köroğlu, “VW BeetleKategorisi”nde Hasan Gönenoğlu, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Hüseyin Akdoğdu zirvede yer almayı başardı.

Yarışın ödülleri dernek yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, “Genel Klasman” ödüllerini KTKOD Başkanı Burçin Aliusta veCyprus Wireless Direktörü Erhan Erkut verdi.

Aliusta: Çizdiğimiz Hedeflerimize Ulaştığımızı Görmek Bizleri Mutlu Ediyor.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta Slalom bu sezon COVİD-19 salgınından dolayı 2 ayak üzerinden gerçekleştirilen slalom yarışlarını derneğe ve klasik otomobil camiasına yakışır şekilde tamamladıklarını belirten başkan Aliusta, yine yüksek bir katılımla final yaptıklarını, sezonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hem izleyenlerin hem de yarışan ekiplerin keyif aldığı ifade eden Aliusta, bir sonraki slalom şampiyonasının 2021 Haziran ayında olacağını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca herkesin evinde kapalı kaldığını, organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı.

Aliusta, büyük bir kesime hitap ettiklerini bu nedenle ‘en iyi hizmet’ için uğraş verdiklerini ifade ederek yarışın duyurusunu yaptıkları andan itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aliusta, “Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 100’ün üzerindeki klasik aracın dışında faaliyet günü klasiğiyle alana girmek isteyen 30’dan fazla klasik severi de geri çevirmediklerini söyleyerek kimsenin şevkini ve tutkusu kırmamaya çalıştıklarını belirtti.