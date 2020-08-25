Cimnastikte yaşanan olumlu gelişmeler kulüplerin çalışmalarına da yansırken, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği bir ilke imza atarak, Online olarak uluslararası bir turnuvaya katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonunda yaşanan olumlu gelişmeler kulüplerin çalışmalarına da yansırken, cimnastikte bir ilk daha yaşanıyor.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği bir ilke imza atarak, Online olarak uluslararası bir turnuvaya katıldı.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği bir ilke imza atarak, Online olarak uluslararası bir turnuvaya katıldık. Bu süreçte yanımızda olan federasyon başkanımız Hasan Sapsızoğlu’na ve federasyon yönetimimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Amacımız halen tüm dünyada devam eden Pandemi sürecinde sporcularımızamotivasyon kazandırmak, müsabaka deneyimi sağlamak, pandemi sonrası adaptasyon sorunu yaşamamaları için fayda sağlamaktır.

Yarışma için müsabaka ortamında 3 gün süren çekimlerimiz sona erdi.Sporcularımıza başarılar dileriz. Yarışma 28- 29 Ağustos tarihlerinde youtube’da canlı yayınlanacak.”

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanıHasan Sapsızoğlu dauluslar arası bir yarışmaya katılacak olunması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ritmik cimnastikteuluslar arası bir yarışmaya katılarak bir ilki başardık. Lidya Sarak Alıcı hocamıza vekulüp başkanı Berkan Alıcı’ya bu başarılarından dolayı teşekkür ederiz.

Üç gün çekim yaparak hazırlanan videolar ilgili yarışma organizatörlerine gönderildi.Onlar de puanlamaya tabi tutarak dereceleri açıklayacaklar.

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Brezilya, Kolombiya, Malta, Rusya, Sırbistan, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan’dan ekipler katıldı.”

