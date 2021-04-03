banner583
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
17 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
180 0
 
16 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
28 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
40 0
32 0
banner529
banner570

Skoda Motorsport’tan Macila payaşımı

banner476

banner624
Skoda Motorsport’tan Macila payaşımı
banner630
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yeni arabası ile mücadele edecek olan son şampiyon Fikri Macila,yeni arabası Skoda Fabia R5’idün Hamitköy’de düzenlenen antrenmanda test etti.
Co pilotu Doğa Koyuncu ile Skoda Fabia R5’in test sürüşlerini gerçekleştiren Fikri Macila’nın antrenmanı ise Skoda Motorsport tarafından instagramdan paylaşıldı.
227,000 takipçisi bulunan Skoda Motorsport, tozu dumana katan Skoda Fabia R5’in fotosu ile paylaşımı gerçekleştirdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.