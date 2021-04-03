Skoda Motorsport’tan Macila payaşımı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yeni arabası ile mücadele edecek olan son şampiyon Fikri Macila,yeni arabası Skoda Fabia R5’idün Hamitköy’de düzenlenen antrenmanda test etti.

Co pilotu Doğa Koyuncu ile Skoda Fabia R5’in test sürüşlerini gerçekleştiren Fikri Macila’nın antrenmanı ise Skoda Motorsport tarafından instagramdan paylaşıldı.

227,000 takipçisi bulunan Skoda Motorsport, tozu dumana katan Skoda Fabia R5’in fotosu ile paylaşımı gerçekleştirdi.

