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Skoda etaplar için hazırlandı

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Skoda etaplar için hazırlandı
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yeni arabası ile mücadele edecek olan son şampiyon Fikri Macila’nın arabası hazırlandı.
Sarı renk ağırlıklı boyanan Skoda Fabia R5 mükemmel görünüşü ile dikkat çekti. Nesdersan.com sponsorluğunda, Macila Rally Team adına yarışacak olan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi yeni arabalarını dün Hamitköy’de düzenlenen antrenmanda test ettiler. Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyecekler.
 
 
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