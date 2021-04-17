Rallide mahşeri kalabalık

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı öğleden önce başladı.
Pandemi süreci içerisinde insanlara büyük moral veren Karaoğlan Hamitköy Ralli Sprint'e insanlar büyük ilgi gösterdi.
Binlerce ralli sever maskelerini de takarak Hamitköy tepelerindeki yerlerini aldı.
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