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Doğan'ın büyük projesi başlıyor

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Doğan'ın büyük projesi başlıyor
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Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetiminin kulübe tesis kazandırma adına yıllardır verdikleri uğraş, başarıya ulaştı.
Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu temel atma töreni ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"20 Nisan 2021 Salı günü Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadyumu yanındaki yeni kulüp binamızın temellerini atacağızm Saat 12'de belediyenin yapacağı aplikasyon ile temel atma törenini başlatacağız. Ülke gençliğinin hizmetine kullanılacak bu projeye büyük önem veriyoruz.
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