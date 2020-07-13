Rallide kategori birincileri açıklandı

Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin kazandığı Limasol Sigorta Rallisi’nde, kategori birincileri açıklandı. Sınıf 1'de birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Sınıf 2'de birinci Fikri Macila-Doğa Koyuncu, Sınıf 4'te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf N'de Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır, Sınıf T2'de Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar, Sınıf R'de ve Gençler kategorilerinde Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu birinci oldular.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun, geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nı Limasol Sigorta ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Ralli, 12 Temmuz Pazar günü, yarışın başladığı yer olan Uray Sokak’ta Papa Bar ve Canteen Sandwich Bar önünde son buldu.

2 gün süren ve toplam 61 kilometrenin geçildiği Limasol Sigorta Rallisi’nde ilk gün toplam 25 araç start alırken, ikinci gün 12 araç yarıştı, 9 araç finiş gördü. Yarışı, eski Ralli Şampiyonlarından ve 2019 Sezonu ikincisi Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi birinci sırada tamamlarken; Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı ikilisi üçüncü sırada tamamladı. Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem, Özhan Karaduman-Birgen Karaduman ve Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilileri ise yarışı tamamlayamadı.

12 Temmuz Pazar gün son bulan Rallide ekipler sırasıyla Kanlıköy, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını ikişer kez geçip Uray Sokak önünde finiş gördü.

Fikri Macila-Doğa Koyuncu Skoda Fabia R5 ile hızlı başladı

Genel Klasman'da Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi ilk kez yarıştıkları Skoda Fabia R5 ile yarışı birinci sırada tamamlarken, Mitsubishi Lancer Evo VI ile Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı ikilisi ise Mitsubishi Evo Lancer III ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sınıf 1'de birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk olurken, ikiliyi, Selen Bilgimer- Sabahattin Dağlı ve Hüseyin Arabulucu-Gökhan Bolatçıoğlu ikilileri takip etti.

Sınıf 2'de birinci Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi birinci olurken, Sınıf 4'te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf N'de Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır ikilisi yarışı önde tamamladı. Sınıf T2'de Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar ikilisi sınıflarında birinci olurken, Sınıf R'de Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu ikilisi birinci, Celal Erülkü-Buğur Kambillili ikilisi ise ikinci oldu.

Gençler kategorisinde ise birinci Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu olurken ikinci ise Celal Erülkü-Buğur Kambillili oldular.

Şampiyona Tırmanma ile devam edecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Şampiyona, 8 Ağustos'ta devam Tırmanma Yarışı ile devam edecek.