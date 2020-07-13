Cimnastik sporuna yatırım şart

Ülke çapında sadece 1 cimnastik salonu olduğu için kulüpler antrenmanlar için federasyonun Lefkoşa’daki salonuna gelmek zorunda kalırlarken, federasyondan yapılan açıklamada, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için cimnastik sporuna yatırım şarttır. Salon yapımı için yer gösterilmelidir.” ifadeleri kullanıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılacak olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine hazırlanmak için kulüpler çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke çapında sadece 1 salona sahip olunduğu için kulüpler antrenmanlar için federasyonun Lefkoşa’daki salonuna gelmek zorunda kalırlarken, KKTC Cimnastik Federasyonundan salon eksiliği ile ilgili şu açıklama yapıldı.

“2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine hazırlanmak için Pazar demeden Mağusa'dan yola çıkıp ülke genelinde bir tane olan (Lefkoşa) cimnastik salonumuza gelerek son hazırlıklarını yapan ailelerimizi, çocuklarımızı ve antrenörlerimizi ayakta alkışlıyoruz.

Üzücü olan, tüm branşların temelini oluşturan cimmastik sporumuzun ada genelinde sadece bir tane salonunun olmasıdır. Bizler KKTC Cimnastik Federasyonu olarak salon yapımı için federasyonumuza ya da kulüplerimize yer gösterilmesini istiyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile yaptığımız işbirliği protokolü ve iş insanlarımızın desteği ile ülke geneline cep salonların her türlü altyapı malzemelerini tedarik edebileceğimizin garantisini veriyoruz.

İçinden geçtiğimiz bu salgın süreci bizlere sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olmaktadır. Cimnastik sporumuza başlama yaşı 3 olduğu için sağlıklı nesiller yetiştirmek için cimnastik sporumuza büyük sorumluluk düşmektedir.

Bizlerin çocuklarımıza kazandıracağımız spor yapma alışkanlığı ile onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı bireyler yetiştirip başarılı sporcuları da ülke sporuna kazandıracağız. Bu bağlamda cimnastik sporumuza yatırım şarttır.”