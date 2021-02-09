Rallide hedef Mayıs

Necati KÜLAHLILAR
Covid 19 pandemisi sebebiyle kurumlar ve federasyonlar faaliyetlerine ara verirken Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) da faaliyetlerini, ikinci bir açıklama yapana kadar durdurmuştu.
Yeni sezonun yarış takvimini pandeminin seyrine göre şekillendirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu sportif direktörü CanbenÖzpaşa’nın verdiği bilgiye göre her şey bekledikleri gibi giderse Mayıs ortası gibi yarışmacılar antrenmanlara başlayacaklar.
Mayıs sonuna doğru sezonu açıp yarışları başlatmak istediklerini belirten CanbenÖzpaşa, 6 ralli, 3 sprint, 4 de tırmanma yarışması yapmayı planladıklarını, şu anda ise yarış takviminin düzenlediklerini sözlerine ekledi. Yarış tarihlerinide hazırlamaya çalıştıklarını belirten CanbenÖzpaşa,pandeminin seyrine göre ileriki günlerde yarış takviminiplanlayacaklarını açıkladı.
Sezonun çok çekişmeli bir sezon olacağını vurgulayan CanbenÖzpaşa,yarışmalara şimdilik 6 R5 arabanın katılacağının kesinleştiği,eski rallicilerin de tekrardan etaplara döneceklerini belirtti.
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