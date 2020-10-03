Rallide antrenmanlar başladı

Necati KÜLAHLILAR
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi ve Spor Dairesinin sporda antrenman izni vermesinden sonra Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumuna (KKTOK)bağlı ralliciler antrenmanlara başladılar.
Pandemiden dolayı ara verilen yarışlara tekrardan başlanacak olması sebebiyle KKTOK’abağlı yarışçılar Ayvasılbölgesinde antrenman yaptılar.
Antrenmana Fikri Macila – Doğa Koyuncu, Cahit Yetkili – Harun Cakır, Murat Aşık – Mehmet Mişon, Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Özerdem,Halil Mulla –Ali Yöncü,İrfan Göçen – Mehmet Çağla,Edim Macila –Güner Şevketoglu,ÇağkanBozalanlar, Oktay Çocuk –Hüseyin Çocuk ve Barış Kalfaoğlu – Rasım Çetinkaya katıldılar.
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