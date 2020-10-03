SAKA piyangosu çekildi

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Ligde şampiyon olan Sadrazam Kayalar kulübündeHüseyin Çakırbaşkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe maddi gelir getirmek için piyango çekilişi düzenledi.
0464 numaralı bilete telefon isabet ederken, 1792 numaralı bilete NerissaBy Kaplıca Restoranttan yemek, 1878 numaralı bilete Kaplıca Otel’de 1 gecelik yemek, 1507 numaralı bilete Ercan – İstanbul gidiş – dönüş bileti isabet etti.
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