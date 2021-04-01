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Ralli Şampiyonası Mayıs’ta başlayacak

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Ralli Şampiyonası Mayıs’ta başlayacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun(KKTOK) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının kesin tarihleri açıklandı.
7 organizasyonun yapılacağı 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının ilk yarışı ise Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. TiginKişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yönetimi takvime her ay için bir yarış koyarken, tüm yarışlar ikişer günlük olacak. Sezonun ilk yarışı ise 8 – 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 
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