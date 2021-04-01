Gönyeli Akademisi antrenmanlara başlıyor

Gökhan KUZU

Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Komitesinin önerisiyle açık alanda antrenman izni vermesi sonrasında antrenmanlara başlayan futbol akademileri arasına Gönyeli Futbol Akademisi de katıldı.

Gönyeli Futbol Akademisi koordinatörü Hasan Özkan, antrenmanlara başlamadan önce akademide toplantı yapan teknik adamlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Hasan Özkan ve akademi teknik adamları mevcut durumu gözden geçirerek Pazartesi saat 17.30’da ilk antrenmanı yapma kararını aldılar.

