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Ralli Kulübü taslak takvimi açıkladı

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Ralli Kulübü taslak takvimi açıkladı
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun taslak takvimini açıklamasından sonra Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) de 2021 sezonunda gerçekleştireceği organizasyonların taslak takvimini açıkladı.
Açıklanan taslak takvime göre Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2021 sezonunda 9 organizasyongerçekleştirecek. Bu organizasyonların 5’i ralli, 4’ü ise tırmanma rallisi olacak. Sezonu Mayıs başında açmayı hedefleyen Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 1 – 2 Mayıs tarihlerinde tırmanma rallisi gerçekleştirecek.
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün organize edeceği ilk ralli ise 5 – 6 Haziran tarihlerinde olacak. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü sezonun son organizasyonunu ise 13 – 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek.
 
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