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Sahalar bakımda

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Sahalar bakımda
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2021 – 2022 sezonunun mutlaka oynanacağını açıklamasından sonra stad zeminlerine yönelik rutin bakımlar hız kazandı.
Spor Dairesinin sorumluluğunda bulunan Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki antrenman sahası da Spor Dairesi ekipleri tarafından özenle bakılıyor. Başta Göçmenköy olmak üzere Başkent takımlarına antrenman ve hazırlık maçı olanağı sağlayan antrenman sahasının zemini, yapılan düzenli bakım sayesinde oldukça iyi bir konuma geldi.
 
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