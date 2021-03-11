Önderoğlu: Yarışma takvimini belirlemedik

İbrahim Önderoğlu, “KITMOK olarak henüz yarışma takvimini belirlemedik. Bu konuda toplanmak için Spor Dairesinden, motorsporları ile ilgili kesin açıklama bekleriz.”açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) başkanı İbrahim Önderoğlu, yeni sezon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Önderoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu olarak henüz yarışma takvimini belirlemedik. Bu konuda yönetim kurulumuz henüz toplanmadı.

Toplanmak için Spor Dairesinden, motorsporları ile ilgili kesin açıklama bekleriz. Bu açıklama yapılırkenden yarış sayımızı belirleyeceğiz. Ama daha hiçbir şey belli değildir.

Tarihlerin çakışmaması için otomobil sporları ile ilgili faaliyet yürüten kurum ve derneklerin başkanları olarak toplantı yaparak, taslak takvim belirlenmesi kararı aldık.”

