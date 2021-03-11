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Sapsızoğlu, Tek ile görüştü

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Sapsızoğlu, Tek ile görüştü
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan, Spor Dairesi müdürü Fuat Tek’e ziyarette bulundular.
KKTC Cimnastik Federasyonundan ziyaret ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
“Spor Dairesi müdürü Fuat Tek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk Geçmişten günümüze Cimnastik Federasyonumuzun, nereden, hangi zorluklarla nerelere geldiğini kendisine aktardık.
Bundan sonraki süreçteki hedeflerimizi de aktarma fırsatı bulduğumuz görüşme, verimli bir görüşme oldu. Fuat Tek’e bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü cimnastik ailemiz adına çok teşekkür ederiz.”
 
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