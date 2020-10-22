Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, “Soydan Grup Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid 2020” yarışı ile devam ediyor. 24 ekibin mücadele edeceği yarışta ekipler yaklaşık 200 kilometrelik etap geçecekler

Ağustos ayı sonunda artan Covid-19 yerel vakaları sebebiyle askıya alınan motorsporları takvimi, bugün başlayacak “Soydan Grup AfrodisiaCyprusOffroadRally-Raid 2020” yarışı ile devam ediyor. 2020 Offroad Ralli-Raid şampiyonasının da ikinci yarışı olarak yapılacak organizasyon, pandemi şartları nedeniyle kısaltılarak bu sezon ilk kez 2 gün olarak yapılacak.

Kayıt işlemlerinin tamamlandığı yarışta 10 ekip ralli kategorisinde, 12 ekip raid kategorisinde ve 2 ekip macera kategorisinde mücadele edecek. Bünyesinde “Soydan BimsTrading”, “Soydan Rent a Car”, “Soydan Petrol” ve Soydan Technic” bulunan Soydan Şirketler Grubu ana sponsorluğunda yapılacak yarış saat 13.30’da Girne Soydan Petrol önünden başlayacak.

Yarışın formatı gereği parkur gizli tutulurken ekipler start anında alacakları yol notlarına göre yarışacaklar. Ekipler start aldıktan sonra, Akdeniz bölgesinde 2 uzun açık etap geçecekler. Lapta Gençlik Kampında geceyi geçirdikten sonra ikinci gün, günün ilk ışıklarıyla başlayacak. Yine Akdeniz bölgesinde bu kez 4 kapalı etap geçecek olan ekipler, toplamı yaklaşık 200 kilometre olan yarışı yarın takribi 19.00’da Girne’de bulunan Soydan Petrol önünde noktalayacaklar.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak.

Soydan: “Tarih yazmak isteyenlerin yarışı”

Pandemi nedeniyle basın toplantısı yapılmayan organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Soydan Şirketler Grubu Direktörü İsmail Soydan; “Yaşanan salgın nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu günlerde, iyi bir aktivite yapmanın ne kadar zor olduğunu, hatta birçoğunun iptal edildiği bilinciyle Soydan Grup olarak bu sorumluluğu üstlendik.

Sloganından da anlaşılabileceği gibi “Tarih yazmak isteyenlerin yarışı”, Zor bir yarış. Zor parkurların olduğunu biliyorum bu yüzden yarışçı arkadaşlara kazasız, iyi bir yarış dilerim. Organizasyonda emeği geçen başkan ve yönetimine de teşekkür ediyorum.” dedi

Program:

23 Ekim 2020 Cuma

13.30 Start (Soydan Petrol Önü)

15.00 Açık Etap 1

19.00 Açık Etap 2

21.25 Kamp Girişi (Lapta)

24 Ekim 2020 Cumartesi

09.35 Kapalı Etap 1

11.20 Kapalı Etap 2

12.10 Servis

14.25 Kapalı Etap 3

16.20 Kapalı Etap 4

19.00 Finiş

