Veg&Bones Cup başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Pandemi yasakları sonrası 2. Geleneksel Packsel Kıbrıs Veg&BonesCup’ı başlattı.
KKTF 2. Geleneksel PackselVeg&Bones Cup 21-31 Ekim 2020 tarihleri arasında KKTF tesislerinde gerçekleştirilecek. Veg&Bones Cup da ilk günün oynanan 9-10 ve 12 yaş gruplarının karşılaşmaları ve maç sonuçları şöyle;
9 YAŞ KIZLAR RoundRobin
ELVİN AKŞAHİN - DENİZ ABDULLAHOĞLU 0/4 – 4/2 – 10/12
MEYRA ESER - YAĞMUR ÖZAKÇA 4/0 – 4/0
DENİZ SRI DHATRİ BODAPATİ - MİRA YÜKSEL W.O.
ENRA ÇAKARTAŞ - BEREN BAŞARAN 3/5 – 1/4
NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - MELİSA İLKBAHAR 1/4 – 1/4
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - NEHİR GÜRSES 5/4 – 4/2
İREM ÖZEN - İREM ERENAY 2/4 – 3/5
SERVET TEL - LAREN ALREQEB 4/1 – 4/0
10 YAŞ ERKEKLER RoundRobin
EMİR ASAF YÜKSEL - TOPRAK ATA CANDAN 4/0 – 4/1
BARAN ADALIER - ASIM ARAS ASTAN 0/4 – 0/4
ÖMER ANIL - HASAN ARAS DUMAN 4/0 – 4/1
KIVANÇ ÖZTUĞ - CAFER TOSUNOGLU 0/4 – 0/4
RECEP YALOVALI - ÇINAR ELMALI 5/3 – 5/3
DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN - MEHMET UMUT GÜRTUNÇ W.O.
EREN YILMAZ - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 4/0 – 4/0
12 YAŞ ERKEKLER 1. Raund
NOA DUCHATEAU - İBRAHİM CAN ARABACI 3/6 – 0/6
BORA ERİN - RÜZGAR VURAL 6/1 – 6/0
AKAY ALİ SAĞKANAT - HASAN ARAS DUMAN
EREN YILMAZ - CEMAL KONUKLU
EMİR ASAF YÜKSEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 0/6 – 0/6
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.