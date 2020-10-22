Veg&Bones Cup başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Pandemi yasakları sonrası 2. Geleneksel Packsel Kıbrıs Veg&BonesCup’ı başlattı.

KKTF 2. Geleneksel PackselVeg&Bones Cup 21-31 Ekim 2020 tarihleri arasında KKTF tesislerinde gerçekleştirilecek. Veg&Bones Cup da ilk günün oynanan 9-10 ve 12 yaş gruplarının karşılaşmaları ve maç sonuçları şöyle;

9 YAŞ KIZLAR RoundRobin

ELVİN AKŞAHİN - DENİZ ABDULLAHOĞLU 0/4 – 4/2 – 10/12

MEYRA ESER - YAĞMUR ÖZAKÇA 4/0 – 4/0

DENİZ SRI DHATRİ BODAPATİ - MİRA YÜKSEL W.O.

ENRA ÇAKARTAŞ - BEREN BAŞARAN 3/5 – 1/4

NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - MELİSA İLKBAHAR 1/4 – 1/4

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - NEHİR GÜRSES 5/4 – 4/2

İREM ÖZEN - İREM ERENAY 2/4 – 3/5

SERVET TEL - LAREN ALREQEB 4/1 – 4/0

10 YAŞ ERKEKLER RoundRobin

EMİR ASAF YÜKSEL - TOPRAK ATA CANDAN 4/0 – 4/1

BARAN ADALIER - ASIM ARAS ASTAN 0/4 – 0/4

ÖMER ANIL - HASAN ARAS DUMAN 4/0 – 4/1

KIVANÇ ÖZTUĞ - CAFER TOSUNOGLU 0/4 – 0/4

RECEP YALOVALI - ÇINAR ELMALI 5/3 – 5/3

DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN - MEHMET UMUT GÜRTUNÇ W.O.

EREN YILMAZ - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 4/0 – 4/0

12 YAŞ ERKEKLER 1. Raund

NOA DUCHATEAU - İBRAHİM CAN ARABACI 3/6 – 0/6

BORA ERİN - RÜZGAR VURAL 6/1 – 6/0

AKAY ALİ SAĞKANAT - HASAN ARAS DUMAN

EREN YILMAZ - CEMAL KONUKLU

EMİR ASAF YÜKSEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 0/6 – 0/6

