Macila: Sporcularımızla iftihar etmek isterim

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, ülkemiz ralli camiasının önemli isimleriyle röportajlar yapıp, ralli tarihimize ışık tutuyor.TiginKişmir, ülkemiz motorsporlarında bir marka olan Macila isminin rallideki ilk temsilcisi olan Hasan Macila ile röportaj yaptı. TiginKişmir’in, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun eski başkanı da olan Hasan Macila ile ilgili bilgilendirici röportajı şöyle:“Eski dönemle yeni dönem arasında her şeyde çok büyük fark var. Eski dönemde gerek sporcular yarışırken kullanılan araçlar vs. gerekse organizasyon amatörce yapılıyordu. Şimdi ise her şey profesyonelce yapılıyor. Maddi imkânlar ve kaynaklar oluşturulabilirse çok profesyonel sporcu ve organizasyon izleyebiliriz.Geçmiş dönemde hayat şartları ve insanlarımızın çok fazla sosyal aktivitelerinin olmamasından dolayı ilgi ve katılım çok fazlaydı. Günümüzde ise insanlarımızın öncelikleri değişkenlik gösterdiği için ilgi de azalmıştır.Ülkemizde ralli sporunun ilk başladığı günden günümüze kadar her zaman içerisinde olan Hasan Macila, bu sporun kendisine çok fazla çevre kazandırdığını, çok güzel dostluklar edindiğini ve çevresi tarafından çok sevilip saygı duyulduğu saptamasını da yapıyor.Hasan Macila, en büyük hayalinin ise kendilerinin yetiştirdiği veya ülkemizde yetişen, gelişen sporcuların Dünya Şampiyonalarında yarışırken görüp, başarılarıyla gurur duymak ve iftihar etmek olduğunu söyledi. En büyük korkum insanların beni yanlış tanımaları veya insanlara kendisini yanlış tanıtmaları olduğunu anlatan Hasan Macila, ralli sporunun kendisine kazandırdıklarının yanı sıra kaybettirdiklerinin de olduğunu belirtti.Sporcu olduğu dönemlerde veya yöneticilik, başkanlık, yani organizasyonun içinde olduğu dönemlerde, ralliye çok fazla zaman ayırması ve çok fazla çalışması gerektiğini anlatan Hasan Macila, bunun da zamanının büyük bölümünü aldığını vurguladı.Başarıya ulaşmak için çok fazla çalışması gerektiğini çok iyi bildiğini ama bir hedefi varsa ve o hedefe yürümek, başarıyı sağlamak için çok fazla zaman ayırmasını da küçük yaşlardan itibaren öğrendiğini anlatan Hasan Macila, “Gerek sporcu kişiliğime, gerek eğitmen kişiliğime, gerek başkan ve yönetici, gerekse sponsor finansör kişiliğime, hepsine aynı öğütleri verirdim:“DÜRÜST OL, DOĞRU OL”Yarıştığım dönemlerde her zaman, hiç tartışmasız rakibim olan herkesi ayırım yapmadan geçmek isterdim, diyen Hasan Macila,“Otomobil ve ralli sporunun tehlikeli ve zor bir spor olduğu için, bu sporu yapacak olan veya yapanlara özellikle güvenlik ile ilgili tüm ekipmanların ve kontrollerinin tamamen eksiksiz olması gerektiğini vurguladı. Hasan Macila, bu konuda hiçbir unsuru göz ardı etmemelerini ve güvenlikten ödün vermemelerini, 7 gün 24 saat yorulmadan bunu sporculara öğretmek isterim.” dedi.Ralli sporunun tüm güzelliklerini ve duygularını yaşadığım için keşke bunu da yapsaydım diyebileceğim bir şey yok ama keşke halen daha yarışabilsem diyen Hasan Macila, “İyi ki bu spora başlamışım. İyi ki bu zamanı harcamışım ve kendi adıma koyduğum tüm hedeflere ulaşmışım.”dedi.Hasan Macila, “Bu arada, keşkeden çok, dileğim, temennim ve isteğimdir. Çocuklarım, torunlarım ve bu sporu yapan tüm genç arkadaşlarımın uluslararası şampiyonalarda yarışıp başarılı olsunlar. Bu temennim ve isteğim tüm KKTC gençleri içindir.” ifadelerini kullandı.Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışabileceğibir şans gelse Toyota Yaris WRC ile yarışmak istediğini söyleyen Hasan Macila, kendisini en çok etkileyen 3 ralli pilotunun ise “ColinMcrae, Carlos Sainz veSebastianOgier” olduğunu belirtti.Hasan Macila, insanlarımıza “Otomobil sporlarını ve ralliyi sevmeleri ve çocuklarına bu sporu küçük yaşta aşılamalarıdır. Otomobil sporlarının tüm dünyada kabul gören bir spor branşı olduğunu anlatarak, öğreterek çocuklar yetiştirilmelidir.” mesajını verdi.