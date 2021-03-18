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Acil Durum Hastanesi'nde bir ilk yaşandı

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Acil Durum Hastanesi'nde bir ilk yaşandı
Acil Durum Hastanesi başhekimi Dr. Erol Uçaner dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamayla Acil Durum Hastanesi’nde bir ilk yaşanarak annesi covid19 pozitif olan bir minik kızın dünyaya geldiğini açıkladı.
Dr.Erol Uçaner’in açıklaması şöyle:
Acil Durum Hastanesi’nde bugün ilk kez annesi covid19 pozitif olan bir minik kızımız dünyaya gelmiştir.
Doğumda emeği geçen LBNDH Kadın Doğum- Pediatri , Ameliyathane servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, yavruya sağlıklı bir yaşam dileriz.
Hastanemizin ilki olan minik emin ellerde…
 
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