Macila: Hedefimiz yine şampiyonluk

Rallinin son şampiyonu Fikri Macila, “Doğa Koyuncu ile iyi bir ekip olduk. Bizleri izlemeye devam etsinler. Bizim hedefimiz yeni sezon sonunda da şampiyonluğu kazanmaktır.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği ralli şampiyonalarının ikisini de şampiyon olarak tamamlayan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyecek.

Nesdersan.com sponsorluğundaMacilaRally Team (MRT) adına yarışan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinden pilot Fikri Macila, yeni sezon öncesinde şu açıklamayı yaptı:

“Doğa Koyuncu ile iyi bir ekip olduk. Doğa Koyuncu,çok iyi bir co pilottur. Pilotluğumun yanında, benim için çok büyük bir avantaj daha vardır.

Yarıştığımız arabanın Doğa’nın mühendisliğinde ayarlanıp yarışa hazırlanması bize büyük bir avantajsağlar. Motor sporları mühendisi olarak İngiltere’den mezun olan Doğa Koyuncu,alanında KKTC‘de tektir. Hem mühendis hem de co pilot ile yarışmak herkese nasip olmaz.

Bizleri izlemeye devam etsinler. Bizim hedefimiz yeni sezon sonunda da şampiyonluğu kazanmaktır.Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da şimdiden iyi yarışlar dilerim. Kazasız bir sezon geçirelim.

