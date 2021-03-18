Göktaş: Londra Kupasının olmaması, motivasyon kaybına neden oldu

Süleyman Göktaş, “Londra Kupasının sekteye uğraması futbol ve futbolcularımız açısından da motivasyon kaybına neden oldu. İnşallah Osman Ercen’in girişimleri olumlu sonuçlanır ve Londra Kupası yeniden hayat bulur.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun düzenlediği yayında açıklamalarda bulundu.

Süleyman Göktaş’ın açıklamaları şöyle:

“CONIFA dışa açılım yaptığımız tek platformdur. Daha önce adı NF Board olan kuruluş daha sonra CONIFA adını aldı.

Biz buralarda çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarıların sayesinde milli bir uyanış oldu. Ancak şu anda CONIFA organizasyonlarında siyasi yaklaşımlardan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. KTFF, CONIFA’nın amacından saptığı gerekçesiyle üyeliğini dondurdu. Bu bizim için bir olumsuzluktur. Çünkü CONIFA turnuvaları bir motivasyon kaynağıydı.

Londra Kupasının sekteye uğraması futbol ve futbolcularımız açısından da motivasyon kaybına neden oldu.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen’nin, TFF ve KTFF ile görüşmeleri netice verir. Umarım önce üçlü daha sonra dörtlü bir turnuva gerçekleşir.

Çünkü bizim gibi içe kapanık ülkeler için bu tarz turnuvalar önemlidir. İnşallah Osman Ercen’in girişimleri olumlu sonuçlanır ve Londra Kupası yeniden hayat bulur.

