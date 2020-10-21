KKTOK'tan Argün için başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil (KKTOK) hayatını kaybeden ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün için başsağlığı mesajı yayınladı.

KKTOK'un başsağlığı mesajı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu kurucu üyelerinden, Kuzey Kıbrıs Motor Sporları camiasının duayenlerinden, sayısız başarıları olan ve Sporcumuz ve Sportif Kurul üyemiz Ibrahim Yolcu Argün'ün değerli Babası Ayer Argün abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız büyüktür, bizlere kattıkları hiç bir zaman unutulmayacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."