KKTOK Kişmir’le devam dedi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu olağan genel kurulunu gerçekleştirirken, mevcut başkan Tigin Kişmir, 34 üyeden 33’ünün oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Mali rapora göre kurumun 25,000 TL artıda olduğu görüldü

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunda (KKTOK) Tigin Kişmir başkanlığındaki yönetim kurulubaşkan seçimli olağangenel kurulunu, gerçekleştirdi.

Son 2 dönemin başkanı Tigin Kişmir in yanında Hasan İvgen’inbaşkan adayı olduğu genel kurulda Divan Kurulu'na Hasan Macila, Murat Aşık ve Ahmet Gürün seçildi. Genel kurul sportif direktör Canben Özpaşa'nın faaliyet raporunu, mali müşavir Behzat Mut'un ise mali raporu okunup aklanması ile devam etti. Mali rapora göre Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun 25,000 TL artıda olduğu görüldü.

Gece sonunda gerçekleşen başkanlık seçiminde Tigin Kişmir, 34 üyeden 33’ünün oyunu alarak yeniden başkan olarak seçildi. Hasan İvgen ise 1 oy aldı. Genel kurulda yönetim kurulu da açıklanırken, üyeler yönetim kurulunu da onayladılar.

Tigin Kişmir'in yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Mahmut Sezinler, Hasan Damdelen, Behzat Mut, Mustafa Ergüven ve Mazlum Kortaş

