Hamitköy’de 5 R5 savaşları yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunda (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1.Yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint'e 19 ekip kayıt yaptırdı.

19 yarışçının birincilik için çekişeceği Hamitköy Ralli Sprint için hazırlanan etaplarda zıplama noktası da düzenlendi. Yarışa kayıt yaptıran 19 araç içerisinde 5 R5 araç yer alıyor. Ralli severler yüksek hızlara çıkan bu araçları merakla bekliyorlar.



