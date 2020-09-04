Kartingde final zamanı

2020 Akdeniz ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun final yarışı Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Yarış, 16.00’da yapılacak sıralama seansı ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun beşinci ve final yarışı ile tamamlanıyor.

Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtları bugün tamamlandı. Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction, Telsim Vodafone, MAK Petrol, Net Online ve Güven Sigorta’nın da destek verdiği organizasyon, sezonun ilk iki yarışlarında da kullanılan 1400 metrelik RC1 pistinde yapılacak. Yarış programı 15.00-15.40 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 16.00-16.40 saatleri arasında sıralama turları, 17.00-18.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 18.00-19.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.30’da yapılması planlanıyor.

Sezonun dördüncü yarışı sonrası oluşan puan durumuna göre Mini kategoride Niyazi Özçınar ile Hasan Fikri Macila şampiyonluk için mücadele edecek. Junior kategoride Mustafa Efeefe ile Mete Saygın, Senior kategoride Tolga Güryel ile Mert Uzun ve Expert kategoride Güner Ballı ile İzzet Çınar matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesi verecek isimler olacak.

PROGRAM:

4 Eylül 2020 Cuma

08.00-16.00 Serbest Antrenmanlar

5 Eylül 2020 Cumartesi

08.00-16.00 Serbest Antrenmanlar

16.00 Kayıtların Kapanması (Sekreterya – Cemsa Karting Center)

6 Eylül 2020 Pazar

13.30-14.30 Teknik Beyan ve Kontrol – Kapalı Park (Tartı Alanı)

14.30 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

15.00 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)

15.15 Resmi Antrenman Junior (10 dk.)

15.30 Resmi Antrenman Senior/Expert (10 dk.)

16.00 Sıralama Turları Mini (10 dk.)

16.15 Sıralama Turları Junior (10 dk.)

16.30 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)

17.00 Yarış 1 Mini (12 Tur)

17.20 Yarış 1 Junior (14 Tur)

17.40 Yarış 1 Senior/Expert (14 Tur)

18.00 Yarış 2 Mini (12 Tur)

18.20 Yarış 2 Junior (14 Tur)

18.40 Yarış 2 Senior/Expert (14 Tur)

19.00 Rookie Cup (50cc)

19.15 Rookie Cup (60cc)

19.15 Kapalı Park Açılışı

19.30 Kesin Neticeler İlanı

19.30 Ödül Töreni

