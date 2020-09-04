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Tatar, Kempocular’ı kabul etti

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Tatar, Kempocular’ı kabul etti
Başbakan  Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç ve 
yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. 
Yeni kurulan bir federasyon olan Kempo Savunma Sporları Federasyonu ilk resmi ziyaretini Başbakan Ersin Tatar’a yaptı. Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada gençlerin 
sporgibi alanlarda faaliyette bulunmansın çok önemli olduğuna işaret ederek yeni kurulan federasyonu ve yönetimde görev alanları kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Kempo savunma sporu hakkında Başbakan Tatar’a bilgi veren başkan İngenç yaptıkları çalışmaları da anlattı. 
Spor İhtisas Komisyonu Başkanı, Spor Dairesi Dış ilişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı’nın da hazır bulunduğu nezaket ziyareti nitelikli kabulde Başbakan Ersin Tatar’a anı plaketi de takdim edildi.
 
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