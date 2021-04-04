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Karaoğlan yeniden etaplarda

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Yeniden etaplara dönme kararı alan Mehmet Karaoğlan, Mitsubishi EVO 9’u antrenmanlarda test ederken yeni sezonda kategorisinde birinciliği hedefleyecek

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Karaoğlan yeniden etaplarda
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Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasıöncesinde ralliciler yeni arabalarını denemek için test sürüşleri yapıyorlar.
Hamitköy’de,Hamitköy Ralli Sprint ile 18 Nisan’da başlayacak Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası öncesinde ralliciler, hazırlanan etaplarda antrenmanlara başlarlarken, gün boyu arabalarını test ettiler.
Yeniden etaplara dönme kararı alan Mehmet Karaoğlan da güçlü arabası Mitsubishi EVO 9’u antrenmanlarda test etti. Mehmet Karaoğlan, co pilotu Mehmet Coşar ile yeni sezonda kategorisinde birinciliği hedefleyecek.
 
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