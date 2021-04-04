Bozalanlar antrenmanlarla tecrübe kazanıyor

Çağkan Bozalanlar Mitsubishi EVO 9’u antrenmanlarda test ederken co pilotu Mehmet Demirağ ile yeni sezon öncesinde tecrübesini artırıyor

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasıöncesinde ralliciler yeni arabalarını denemek için test sürüşleri yapıyorlar.

Hamitköy’de,Hamitköy Ralli Sprint ile 18 Nisan’da başlayacak Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası öncesinde ralliciler, hazırlanan etaplarda antrenmanlara başlarlarken, gün boyu arabalarını test ettiler.

Geçtiğimiz sezon etaplara renk katan ÇağkanBozalanlargüçlü arabası Mitsubishi EVO 9’u antrenmanlarda test etti. ÇağkanBozalanlar, co pilotu Mehmet Demirağ ile yeni sezon öncesinde tecrübesini artırırken, kategorisinde iddialı olacak.



(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

