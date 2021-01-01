Ilgar: Klasikler yollara renk katsın

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başkanı Çağan Ilgar, “2021, klasik otomobillerin yollarda olacağı bir yıl olsun.Klasikler 2021’de yollara renk katsın.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) 15. olağan genel kurulunda Çağan Ilgar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün yeni başkanı olmuştu.

Çağan Ilgar yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı açıklaması yaparken, başta Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyeleri olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutlayıp, sağlıklı bir yıl diledi.

2021, klasik otomobillerin yollarda olacağı bir yıl olsun dileğinde bulunan Çağan Ilgar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Mart ayında, yılın ilk faaliyetini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

Pandemi şartlarının kalkacağına inanç getiren Çağan Ilgar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetimi olarak klasiklerin 2021’de yollara renk katacağını da sözlerine ekledi.

