Ribaund lideri Soyerspor

Basketbol Federasyonunun, Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlediği Açılış Kupası, Koopspor’un şampiyonluğu ile tamamlanmıştı.
Basketbol Federasyonu, Açılış Kupası’nın sayı lideri olarak Yakın Doğu Üniversitesini, asistlideri olarak Koopspor’u açıkladıktan sonra ribaund liderini de açıkladı.
Açılış Kupası ribaund lideri, HacıganimlerSoyerspor oldu. HacıganimlerSoyerspor, maç başına 39,67 ribaund ortalaması ile Açılış Kupasını tamamladı.
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