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Çocuk, deneyimini kullanacak

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Çocuk, deneyimini kullanacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunda (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1.Yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint'e 19 ekip kayıt yaptırdı.
19 yarışçının birincilik için çekişeceği Hamitköy Ralli Sprint için hazırlanan etaplarda zıplama noktası da düzenlendi. Yarışa kayıt yaptıran isimlerden olan Oktay Çocuk, Cumartesi günü Hamitköy’de güzel bir ralli şöleni olacağı, ralli severlere güzel ve keyifli bir gün yaşatacaklarını söyledi.
Oktay Çocuk, deneyimlerini kullanarak dikkatli ve kontrollü bir sürüş sonrasında en iyi yerde finişe gelmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
 
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