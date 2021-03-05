Formula 1'de 2021 takvimi belli oldu

Formula 1'de 2021 takvimi resmileşti. Portekiz, F1'de takvime dahil edilen ülke oldu

Formula 1'de 2021 yarış takvimi Portekiz'in dahil edilmesiyle resmileşti. Portekiz, Çin yarışının iptal edilmesi ve Avustralya GP'nin yıl sonuna ertelenmesiyle 2 Mayıs tarihinde oluşan boşluğa dahil edildi. F1 Başkanı ve CEO'su StefanoDomenicali, Portimao Grand Prix'inin takvime dahil edildiğini açıklarken, "Geçen yılki yarışta sağlanan büyük başarının ardından Formula 1'in tekrar Portimao'da yarış düzenleyeceğini açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Organizatörlere ve Portekiz Hükümeti'ne, sıkı çalışmaları ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. 2021 sezonu için oldukça heyecanlıyız. Geçen yıl 17 yarışı güvenli bir şekilde yapabileceğimizi, zor dönemde heyecan verici yarışlar sunabileceğimizi gösterdik. Seyircileri bu sezon Portimao'da güvenli şekilde ağırlayabilmeyi umut ediyoruz ve bu plan üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in takvime dahil edilmesiyle birlikte 2021 F1 sezonunda takvim resmileşmiş oldu. 2021 F1 sezonu takvimi şu şekilde:

28 Mart: Bahreyn Bahreyn GP / Sakhir pisti

18 Nisan: İtalya EmiliaRomagna GP / Imola pisti

2 Mayıs: Portekiz GP / Portimao pisti

9 Mayıs: İspanya GP / Barcelona pisti

23 Mayıs: Monako GP / Monako pisti

6 Haziran: Azerbaycan GP / Bakü pisti

13 Haziran: Kanada GP / Montreal pisti

27 Haziran: Fransa GP / Paul Ricard pisti

4 Temmuz: Avusturya GP / Spielberg pisti

18 Temmuz: Britanya GP / Silverstone pisti

1 Ağustos: Macaristan GP / Budapeşte pisti

29 Ağustos: Belçika GP / Spa-Francorchamps pisti

5 Eylül: Hollanda GP / Zandvoort pisti

12 Eylül: İtalya GP / Monza pisti

26 Eylül: Rusya GP / Sochi pisti

3 Ekim: Singapur GP / Singapur pisti

10 Ekim: Japonya GP / Suzuka pisti

24 Ekim: Amerika Birleşik Devletleri GP / Austin pisti

31 Ekim: Mexico City GP / Meksika pisti

7 Kasım: Brezilya Sao Paulo GP / Sao Paulo pisti

21 Kasım: Avustralya GP / Melbourne pisti

5 Aralık: Suudi Arabistan GP / Cidde pisti

12 Aralık: Birleşik Arap Emirlikleri GP / Abu Dabi pisti

