Kara Kuşak ustaları açıklandı

Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2021 siyah kuşak sınavında kazananlaraçıklandı

sonuçları açıklandı.

Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2021 siyah kuşak sınavında kazananlar ve kara kuşak dan sınavında yükselenler federasyon tarafından açıklandı.Spor salonlarının açık olduğu dönemde uygulamalı olarak başlayan ve kapandıktan sonra da online devam eden sınavlarda sporcular, Karakuşak olmak için mücadele ettiler.

Sporcular sınavlarda temel teknikler, hyon/pumse/kata, serbest müsabaka, ilbo deryon/hoşinsul, zor haraketler, kırış müsabakaları ve son gün de sözlü sınavdan geçtiler.

Karakuşak sınavını, Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Masterler; Ali Uslu, Öykü Ergin, Antrenörler başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.

Yapılan sınav sonunda başarılı olan sporcular şöyle

TAEKWONDO

Ramadan Gökbilen 6.Dan Siyah Kuşak

Ceyda Uçaner 6.Dan Siyah Kuşak

Pınar Akarpınar 5.Dan Siyah Kuşak

Açelya Ergin 3.Dan Siyah Kuşak

Özlem Tomak 3.Dan Siyah Kuşak

Ana Tüysüz 3.Dan Siyah Kuşak

Arda Aslan Öztürk 2.Dan Siyah Kuşak

Yunus Emre Tomak 2.Dan Siyah Kuşak

Kerim Karpuz 2.Dan Siyah Kuşak

Azra Turan 1.Dan Siyah Kuşak

Özkay Ramiz 1.Dan Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy 1.Dan Siyah Kuşak

Yusuf Seyhan Şen 1.Dan Siyah Kuşak

Mervan Bayrakçı 1.Dan Siyah Kuşak

Rabia Tarım 1.Dan Siyah Kuşak

Arda Akın Altuntaş 1.Dan Siyah Kuşak

Ahmet Solak 1.Dan Siyah Kuşak

Ömer Faruk Solak 1.Dan Siyah Kuşak

Murat Berk Bucak 1.Dan Siyah Kuşak

Mirsad Toprak 1.Dan Siyah Kuşak

Mahmut Toprak 1.Dan Siyah Kuşak

KARATE

Farhat Jorayev 3.Dan Siyah Kuşak

Davut Jorayev 1.Dan Siyah Kuşak

Nurana Jorayeva 1.Dan Siyah Kuşak

Kandımbek Yusupov 1.Dan Siyah Kuşak

