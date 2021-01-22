ETS’den, Macila–Koyuncu ikilisini gururlandıran paylaşım

Necati KÜLAHLILAR

Dünyanın en büyük yarış arabası yakıt tedarikçisi olan Fransız ETS Racing Fuels, Skoda takımının da resmi yakıt tedarikçiliğini yapıyor.

Fransız ETS Racing Fuels resmi sayfasında yaptığı paylaşım MacilaRally Team (MRT) takımını kutladı. ETS Racing Fuels, 2020 Kuzey Kıbrıs Şampiyonu Fikri Macila ve co – pilotu Doğa Koyuncu’yu tebrik etti.

Doğa Koyuncu’yu, 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonluğundan dolayı da kutlayan ETS Racing Fuels, 2021 sezonunda da aynı başarılarının tekrarını diledi.



