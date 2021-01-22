Satrançta, Online Milli Takımı kamp yapacak

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından 27 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde Online Milli Takım Eğitim Kampı düzenlenecek.
2020 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda ilk 5’teyer alan ve 5. ile eş puanlı gelen sporcuların katılım hakkı olduğu Online Milli Takım Eğitim Kampına, sporcuların başvuru yapmaları gerekiyor.
Başvuruların 15 Şubat 2021 tarihine kadar [email protected] adresine yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında sporcunun adı soyadı ve eğitim sırasında iletişim sağlamada kullanacağı e-posta adresi de belirtilecek.
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