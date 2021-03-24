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Etaplarda heyecan, sprint ile başlayacak

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Etaplarda heyecan, sprint ile başlayacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) geçtiğimiz hafta 2021 sezonunun resmi takvimini açıklamıştı.
Hakem eğitimlerine de başlayan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu 2021 sezonuna Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası ile başlayacak. Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonasının ilk yarışı 18 Nisan’dabaşlayacak.
 
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