Fenerliler’den polise bank hediyesi

Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri, Polis Genel Müdürlüğüne oturma bankı hediye ettiler

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri Polis Genel Müdürlüğüne oturma bankı hediye etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, 42 yıl teşkilata hizmet veren bir babanın oğlu oluşundan dolayı polislerimizin gece, gündüz, Yaz, Kış demeden büyük bir özveri ile çalıştığını çok iyi bildiğini bu sebeple polis teşkilatının kendisi için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Toykan Özdamar’ın açıklaması şöyle:

“Polisimize hediye edilen bankların Merkezi Cezaevindeki mahkum arkadaşların imalatı olmasıda oradaki insanlarımızın hayattan koparılmaması, hayata kazandırılması ve üreterek toplumda varolabileceklerinin mesajının verilebilmesi adına çok büyük anlam içermektedir.”

Ziyaretlerinden ötürü dernek başkanı Özdamar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden PGM İdari Polis Müdürü Mahmut Barış Sel kendisininde Fenerbahçe taraftarı aynı zamanda derneğin bir üyesi olması sebebi ile ziyaretinde kendisi için çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek bir üye olarak Fenerbahçe isminin KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından Kıbrıs'ta çok güzel şekilde temsil edildiğini belirterek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.



