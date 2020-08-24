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Dağçamur Grubu yaz sonu etkinliğini düzenliyor

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Dağçamur Off-Road Grubu, Cengiz Topel Anıtını ziyaret edileceği,çamur oyunlarının oynanacağıYaz sonu etkinliğini düzenliyor

Dağçamur Grubu yaz sonu etkinliğini düzenliyor
Özgür GÖKSEL
Dağçamur Off-Road Grubu Yaz sonu etkinliğini düzenliyor. 30 Ağustos Pazar günü yapılacak olan geziye her zamanki gibi katılımın yüksek olması bekleniyor.
Toplanma yeri olarak Akdeniz – Tepebaşı kavşağı Kırmızıgil Petrol karşısı olarak belirlenirken toplanma saati de 09:00 olarak belirlendi. Saat 10:00’da hareket edecek olan grup sürpriz bir rota ile dileyenin çamur oyunlarıylada buluşacağı güzergahı takip edip ardından saat 12.30 civarı 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Cengiz Topel Anıtını ziyaret edecek. Burada çelenk bırakıp saygı duruşunda duracak olanDağçamurOff-Road Grubu,Mardinli Restaurantta kişi başı 40 TL’ye öğlen yemeği yiyecek.
Grup, yemekten sonra küçük bir mola verip ayni güzergahı bu defa tersten geçip günü sonlandıracak. 4x4 araca sahip olan tüm gönüllüleri etkinliğe davet eden yönetim katılım şartlarının olmadığını seven dileyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.
 
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