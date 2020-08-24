Yenicami’de tek aday Ali Vehid

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

K-PET SüperLigin Başkent ekiplerinden YenicamiAğdelen Kulübü (YAK), yıllık genel kurul toplantısı bu akşam saat 19:00’da kulüp lokalinde yapılacak.

Yenicami kulübünün konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

“Kulübümüz olağan genel kurulu bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Kulüp lokalinde yer alacak genel kurul öncesi başkan adaylığı için başvuru süreci 23 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da tamamlanırken, mevcut başkanımız Ali Vehid tek müracaatı yapan kişi oldu.

Genel kurul, divanın oluşturulması ve saygı duruşu ile başladıktan sonra faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Adayların konuşması gündeminin ardından seçim gündem maddesi sonunda dilek ve temenniler kısmıyla genel kurul tamamlanacak.

