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Çakır: Hedefimiz en iyi yerde bitirmek

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Cahit Yetkili’nin deneyimli co – pilotu Harun Çakır, “Güçlü arabaların içinde favori olmak istiyoruz. Çok farklı bir sezon olacak ve bu sezonu en iyi yerde bitirmek için çalışacağız.” açıklamasını yaptı

Çakır: Hedefimiz en iyi yerde bitirmek
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün 2021 sezonunda düzenleyeceği şampiyonalarda MacilaRally Team (MRT) adına Volkswagen POLO GTI R5 arabası ile iddialı olacak olan Cahit Yetkili’ninco – pilotu Harun Çakır, yeni sezona yönelik düşüncelerini açıkladı.
Deneyimli co – pilot Harun Çakır’ın açıklamaları şöyle:
“Bu yıl çok zorlu bir yıl olacak. Bu sene yarışlarda 7 tane R5 araba yer alacak. Sezona iddialı girecek MacilaRallyTeam’debiz de yer alacağız.
Sezon başlayacak ve biz bu güçlü arabaların içinde favori pozisyonunda olmak istiyoruz. Bu nedenle de çalışmalarımıza başladık. Bu yıl çok farklı bir sezon olacak ve bu sezonu en iyi yerde bitirmek için çalışacağız.”
 
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