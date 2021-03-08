Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi

Erden Baykara,“Beni en çok etkileyen sporcular Zafer Altıntaş, Halit Ahmet Raşit ve Cem Aytaç’tır. Ülkemizdeki otomobil sporu severler kurumlarına sahip çıkmalıdırlar. Çünkü kurumumuz çok zor şartlardan bugünlere geldi.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Turing Otomobil (KKTOK) başkanı TiginKişmir, otomobil sporları camiamızın önemli isimlerinden Erden Baykara’yı okurlarımıza tanıttı.

Tigin Kişmir’in, Erden Baykara ile yaptığı söyleşi şöyle:

Bir Kıbrıs sevdalısı olan Erden Baykara doğup büyüdüğü bu toprakları çok sevdiğini ve burada yaşamaya devam etmek istiyor.

Gezip görmek istediği ülkeler de olduğunu anlatan Erden Baykara bunların başında İtalya –İspanya – İsveç ve Norveç olduğunu ve Covid-19 salgını bittikten sonra buraları ziyaret etmek istediğini söylüyor. Erden Baykara,en büyük korkusunun yükseklik korkusu olduğunu söylerken, mümkün olduğunca ayaklarının herzaman yere bastığını söylüyor.

Erden Baykara, elinde sihirli bir değneği olsa tüm insanlara doğruluk ve dürüstlüğü öğretmek istediğini söylerken, ralli sporuna yeni başlayacak olan genç arkadaşlarına da hırslarına yenilmemelerini tavsiye ediyor.

Geçmişten günümüze kendisini en çok etkileyen yerli sporcuların Zafer Altıntaş, Halit Ahmet Raşit ve Cem Aytaç olduğunu söyleyen Erden Baykara, ülkemizde bu sporu yapan herkesin çok değerli ve kıymetli olduğunu da vurgu yaptı. Bu üçünün bendeki yeri ve etkisi çok farklıdır diyen Erden Baykara, tüm sporcuların çok değerli – çok yetenekli olduğuna da dikkat çekti.

Bizleri unutmayıp bu vefayı ve geçmişteki emeklerimize saygı gösterdiğin için sana çok teşekkür ederimdiyen Erden Baykara, ülkemizdeki otomobil sporu severler kurumlarına sahip çıkmalıdırlar, çünkü kurumumuz çok zor şartlardan bu günlere geldi, dedi.

Kurum yöneticileri ve çalışanları sporculara ve izleyenlere çok fazla emek veriyor ve bu emeği bir karşılık beklemeden yapıyorlar diyen Erden Baykara, bunun nedeni ise sporcuların daha güvenli ve daha kaliteli organizasyonlarda yarışmaları, izleyicilerin de daha keyifli ralliler izlemeleri içindir, dedi. Erden Baykara, “Kurumunuza sahip çıkın.”vurgusunu da yaptı.

Erden Baykara, son olarak ülkemizdeki herkestentrafik konusunda ricada bulunurken, “Lütfen trafikte sürat yapmayın ve tüm trafik kurallarına uyunuz.” ifadelerinikullandı.

