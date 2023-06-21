banner913
banner932
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
11 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
 
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
34 0
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
212 0
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
11 0
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
11 0
“Aydınlık günler yakın”
“Aydınlık günler yakın”
11 0
banner915

“Sınıf sayıları 26 öğrenci üzerinde oluşturulmalı, yasa dışı kayıt ücretinin alınmamalı”

banner953

banner825
“Sınıf sayıları 26 öğrenci üzerinde oluşturulmalı, yasa dışı kayıt ücretinin alınmamalı”
 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS olarak okul idarelerine yaptıkları çağrıyı kamuoyuyla paylaştı.
Eylem gönderilen çağrıyı şöyle aktardı:
“Değerli Müdür ve Müdür Muavinlerimiz: Kadro Tüzüğüne göre sınıf sayılarının 26 öğrenci üzerinde oluşturulmaması ve kayıtların buna göre yapılmamasını, ayrıca yasa dışı kayıt ücretinin alınmamasını önemle rica ederiz.”
Eylem açıklamasında şunları da kaydetti:
“Kalabalık sınıflara çözüm üretmeyen, Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik oryantasyon düşünmeyen, depreme dayanıksız okullarla ilgili öngörüsü, çalışması ve planlaması olmayan, okullara bütçe ayırmayıp kaderine terk eden, öğretmen nakilleri sürecini sürekli sabote eden ve okulların eksik kadrolarla açılamayacak olmasını umursamayan ve bunun gibi eğitimin yığınla gerçek sorunlarını gözden çıkarıp kamuoyunu yanıltan, öğretmene saldıran UBP-DP-YDP hükümetine ve Eğitim Bakanına hatırlatırız: Eğitimde gerçek sorunlar ortada duruyor!”
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.